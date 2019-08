Geheimen en de waarheid

Slavernij, seksuele uitbuiting en onderdrukking zijn van alle tijden. Ook in kleine mijndorpjes in Amerika was dit een verborgen kant van het dagelijks bestaan. De nieuwe roman van Chris Fabry speelt zich af in 1933 in Beulah Mountain, een steenkolenveld in West Virginia.

Twee hartsvriendinnetjes delen al hun geheimen. Ruby is welvarend, Bean een arm arbeiderskind dat sprankelt van levenslust. Beide meisjes zijn getuige van een meervoudige moord. Vanaf dat moment is niets meer wat het lijkt. Wanneer Ruby hoogbejaard is, wil ze met het verleden in het reine komen en getuigt ze van de waarheid. Deze ontknoping is totaal onverwacht. Fabry weet op een aangrijpende manier beetje bij beetje de rauwe werkelijkheid van het harde mijnwerkersleven te onthullen.

De lezer volgt twee verhaallijnen: die van Ruby en Bean als kleine meisjes en die van Ruby als oude vrouw die in 2004 terugkeert naar Beulah Mountain. Door deze opzet wordt het verleden van Ruby over het hele verhaal uitgesmeerd en de spanning opgebouwd. Wat is er nu echt gebeurd? En hoe is het om zó oud te mogen worden en steeds meer zelfstandigheid te moeten inleveren? De waarheid is soms verstopt onder smerige omstandigheden, maar komt eens aan het licht, „zodat er ruimte komt voor genezing en heelheid en een lichtheid in je tred, hoe oud of jong je ook bent”, aldus Fabry.

Een ontroerend verhaal over de woorden van Jezus dat er geen grotere liefde is dan je leven te geven voor je vrienden.

Onder een bloedrode hemel, Chris Fabry; uitg. KokBoeken-centrum; 382 blz.; € 20,99