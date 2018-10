Geeft eekhoorn Edo nog wel om zijn vriend?

„Ben je Edo of ben je Edje?” Vrouwke Klapwijk van het Platform Christelijke Kinderboeken houdt een handpop in de vorm van een eekhoorn omhoog. Auteur Willemijn de Weerd en illustrator Marieke ten Berge staan, vrijdag 28 september, bij haar op het podium van wijkgebouw Hart van Vathorst in Amersfoort. Hier, op het Christelijke Kinderboekenfeest, presenteren de twee het prentenboek dat ze speciaal voor de Christelijke Kinderboekenmaand schreven.

Een ontroerend verhaal over de vriendschap tussen dieren. Getekend in inkt („omdat ik daar zo van hou”, aldus Ten Berge) en aquarel („om het voor kinderen wat zachter te maken”).

Plaatjes

Eekhoorn, zo heette het verhaal eerst, dat nu onder de titel ”Voor mijn allerbeste vriend” verscheen. Illustrator Ten Berge had het verhaal al een poos op de plank liggen. „In plaatjes”, vertelt de illustrator uit Oosterwolde. „Ik denk in plaatjes, niet in tekst. Dus had ik het in tekeningen op papier gezet. Een verhaal over vriendschap.”

Zo gebeurde het –anders dan in de meeste gevallen– dat bij dit prentenboek de illustraties er eerder waren dan de tekst. „Willemijn is er vervolgens bij gekomen en zij heeft de tekst geschreven. Een verhaal dat parallel loopt aan mijn verhaal.”

Leuk om te doen, vond Willemijn de Weerd, die al veel prentenboeken en voorleesverhalen op haar naam heeft staan en regelmatig meewerkt aan kinderbijbels en kinderboeken voor geloofstoerusting. „Normaal schrijf ik een tekst. Dan gaat het naar de illustrator en ben ik heel benieuwd wat er terugkomt. Nu was het andersom.”

Gips

De eekhoorns kregen van de in Putten woonachtige auteur namen: Edo en Edje. Op de platen zie je Edo hard bezig: hij verzamelt eten in het bos en bakt een taart. Beste vriend Edje zit boven in een boom, met zijn been in het gips, zo ontdekt de lezer aan het slot. Andere bosdieren kijken nieuwsgierig toe. Wat is die eekhoorn aan het doen?

„Ik heb in woorden nog een laag toegevoegd aan het verhaal van Marieke”, vertelt De Weerd. In de tekst die zij schreef zijn de dieren niet alleen benieuwd naar wat er gebeurt, ze maken zich vooral grote zorgen om de vriendschap tussen de twee eekhoorns. Dat is uiteindelijk een belangrijk vraag in de plot van het verhaal geworden. „Zou Edo nog wel om Edje geven?”