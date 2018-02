Geïllustreerde zoogdiergids voor natuurliefhebbers

Jip Louwe Kooijmans is de vlotte, talentvolle schrijver van de serie ”Verrassend vlakbij”. De serie telt zes delen. Onlangs verscheen ”Zoogdieren”. Veel zoogdieren laten zich niet zo gemakkelijk zien: ze zijn schuw of ’s nachts actief. Het zien van zoogdieren in het wild is misschien juist wel daarom een geweldige belevenis. De auteur neemt de lezer mee in de geheimzinnige wereld van zoogdieren. Ga eropuit, verschuil je en wie weet sta je straks oog in oog met een das, een egel of een ree. Muizen en zeehonden, egels en edelherten en vleermuizen, het maakt niet uit. Groot en klein leert ze kennen met behulp van deze prachtige gids, boordevol interessante en leuke weetjes over onze zoogdieren: hoe ze leven, hoe je ze kunt zien en wat je voor ze kunt doen. Ongeveer een derde van het boekje beschrijft welke soorten in welke maand zijn waar te nemen. In het gedeelte over januari gaat het bijvoorbeeld over de winterslaap, sporen in de sneeuw, het damhert en de bever. Dan volgen er tips om zelf iets te doen, zoals sporen herkennen, en korte, boeiende teksten over zoogdieren per biotoop. Naast de tekst staat een kolom met wetenswaardigheden over elk dier en onderaan enkele regels over de geschiedenis ervan. Bijvoorbeeld over de kat: „De kat is gedomesticeerd door de oude Egyptenaren. Met de komst van de Romeinen werd hij ook in onze streken als huisdier gehouden.” Fotograaf Luc Hoogestein maakte aansprekende foto’s voor dit handzame boek, waarin ook een soortenlijst is opgenomen en er ruimte is voor notities.

Zoogdieren, Jip Louwe Kooijmans; uitg. KNNV, Zeist, 2017; ISBN 978 90 501 1598 8; 208 blz.; € 14,95.