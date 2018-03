Fraai geïllustreerd sprookjesverhaal voor kinderen

Ze ontwierp vooral boekomslagen, de Britse vormgeefster Coralie Bickford-Smith. „Zou je geen prentenboek kunnen maken?” werd haar gevraagd. En zo ontstond ”De Vos en de Ster”, een sprookjesachtig verhaal, gevangen in fraai gestileerde tekeningen.

De stijl van Bickford doet denken aan die van Floor Rieder, die een Gouden Penseel won met haar minutieuze illustraties in ”Het wonder van alles wat leeft” van Jan Paul Schutten. Ook Bickford bouwt haar tekeningen op met talloze lijntjes en krulletjes. Het zijn vaak speelse patronen die zijn ontleend aan de natuur, zoals takjes en blaadjes. Ze liet zich onder meer inspireren door de negentiende-eeuwse ontwerper William Morris.

In ”De Vos en de Ster” gebruikt ze veel zwart, wit, wat oranje en een klein beetje geel. Hoofdfiguur Vos woont in een donker bos. Zijn vossengeluk hangt af van één flonkerende Ster die ook bij regen op zijn verzoek schijnt. Op een dag verdwijnt Ster. Vos roept en zoekt, maar het woud blijft donker en stil. Vos droomt over Ster en schuilt in zijn hol. „Zonder Ster had het geen zin naar buiten te gaan. (...) Dagen en nachten gleden voorbij…”

De geur van duizend kevers geeft Vos weer eetlust. Door een „dichte haag van doorns”, gaat hij op zoek naar Ster. Na een regenbui ontdekt hij een hemel vol sterren. Niet die ene Ster, maar genoeg exemplaren om zijn weg door het woud te kunnen vinden. ”De Vos en de Ster” is een sprookje dat niet meteen verklaarbaar is, maar het is een verhaal om van te genieten en om verder over te fantaseren.

Boekgegevens

De vos en de Ster, Coralie Bickford-Smith; uitg. Christofoor, Zeist, 2017; ISBN 978 90 603 8823 5; 68 blz.; € 18,50.