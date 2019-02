Exposities: Marc de Klijn, Henny van Hartingsveldt en de gebroeders Bauer

Tot en met 12 mei organiseert Teylers Museum in Haarlem een overzichtstentoonstelling van de botanische kunstenaars Franz en Ferdinand Bauer, ”200 soorten groen. Het mooiste van Franz en Ferdinand Bauer”. De tentoonstelling volgt de levens van de twee van oorsprong Oostenrijkse broers. Ferdinand Bauer (1760-1826) reisde als botanisch kunstenaar mee met een gevaarlijke wetenschappelijke expeditie naar het Ottomaanse Rijk en met de eerste omvaart van Australië. Zijn broer Franz (1758-1840) vestigde zich in Engeland als de eerste botanische tekenaar van de koninklijke botanische tuinen in Kew. De tentoonstelling laat prachtig geïllustreerde publicaties van Franz en Ferdinand Bauer zien, gecompleteerd met de originele aquarellen. Er worden veldtekeningen van Ferdinand uit het Naturhistorisches Museum in Wenen geëxposeerd, naast aquarellen uit het Natural History Museum in Londen.

www.teylersmuseum.nl

Het kunstenaarsechtpaar Marc de Klijn en Henny van Hartingsveldt, woonachtig in Israël, is in februari in Nederland. Op 22 en 23 februari van 11.00 tot 16.00 uur houden ze open depot in het Sedna-gebouw in Emmen. Marc de Klijn (1939), een Messiasbelijdende Joodse kunstenaar, zat tijdens de oorlog ondergedoken bij orthodox-christelijke pleegouders. Nadat hij dertien jaar gewerkt had als grafisch ontwerper besloot hij zich aan de schilderkunst te wijden. Henny van Hartingsveldt (1952) leerde in haar schooljaren een pottenbakker kennen, bij wie ze les nam. Later opende ze een winkel om haar producten te verkopen en volgde een opleiding beeldhouwen in keramiek. In 1991 trouwden Henny van Hartingsveldt en Marc de Klijn. In 2013 emigreerden ze naar Israël. Ze wonen in een landbouwgemeenschap in de Judese heuvels ten westen van Jeruzalem. Beiden hebben daar hun atelier.

www.artmahe.com