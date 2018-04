Eveline Aendekerk nieuwe directeur CPNB

Eveline Aendekerk start 1 september als directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Zij volgt Eppo van Nispen tot Sevenaer op, die in februari werd benoemd tot directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Aendekerk wordt de eerste vrouwelijke directeur van de CPNB en vormt met adjunct-directeur Esther Scholten een volledig vrouwelijke directie. Op dit moment wordt de CPNB ad interim geleid door Henk Pröpper, de voormalige directeur van uitgeverij De Bezige Bij. Pröpper zal tot die tijd de honneurs waarnemen.

Eveline Aendekerk: „Ik heb de afgelopen jaren als directeur van Dance4Life gewerkt aan kennis, kracht en keuzevrijheid voor jongeren. Het lijkt misschien een grote overgang naar de CPNB, maar niets is minder waar. Dat is immers precies wat lezen creëert. De CPNB heeft prachtige campagnes voor de jeugd zoals de Kinderboekenweek en de Boekenweek voor Jongeren (voorheen Literatour); het lijkt me fantastisch hieraan een extra impuls te mogen geven. Daarnaast ben ik ook nog een veellezer, dus voor mij komt alles prachtig samen in deze nieuwe baan.”