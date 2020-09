Europese Literatuurprijs voor ”Meer dan een broer” en ”Lente”

Twee boeken worden dit jaar bekroond met de Europese Literatuurprijs, meldt het Letterenfonds: ”Meer dan een broer” van David Diop en vertaler Martine Woudt en ”Lente” van Ali Smith, vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer.

De Europese Literatuurprijs is bedoeld als bekroning van de beste hedendaagse Europese roman die het voorgaande jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. Zowel de auteur als de vertaler van elk boek wordt beloond, met respectievelijk 10.000 en 5000 euro.

Het eerstgenoemde boek is uitgekozen door een studentenjury, deze keer extra ingesteld omdat de prijs tien jaar bestaat, de tweede zoals gebruikelijk door een vakjury, dit maal onder leiding van Abdelkader Benali.

”Meer dan een broer” van David Diop, een historische roman over twee Senegalese mannen die meevechten in de Eerste Wereldoorlog, is een boek dat „de lezer raakt en blijft achtervolgen”, vindt de studentenjury.

Over Ali Smiths ”Lente” zegt de vakjury: „Ali Smith, de meesterverteller, gidst de lezer door Groot-Brittannië anno nu, een land dat met Brexit in mentale chaos verkeert, op z’n gat ligt, en waar het populisme zijn giftige pijlen richt op zowel nieuwkomers als gewortelde migranten. Als lezer voel je je soms net zo verlaten, hulpeloos en verdrietig als de zoekende karakters in dit boek.”

De prijsuitreiking heeft op 7 november plaats tijdens het Crossing Border Festival in Den Haag.