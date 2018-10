De Delftse emeritus hoogleraar prof. dr. ir. Maarten Looijen heeft in de tientallen jaren dat hij in Delft rondliep een groot deel van de pijlsnelle ontwikkeling van de computer meegemaakt. Samen met zijn meer dan gemiddelde interesse voor de wereld van de informatica is dat reden genoeg om een encyclopedisch werk over de geschiedenis van de computer te schrijven.

Hij deed dat al in 1992 en nu nogmaals in een volledig herziene en uitgebreide uitgave. Hij start in een ver verleden, bij Stonehenge en het uit een wrak opgediepte rekenapparaat van Antikythera. Via de rekenstaafjes van Napier, de ‘vergeten’ rekenmachine van Schickard en de pas later als briljant aangeduide Atanasoff-Berry-computer komt hij uit bij cloud computing en kwantumcomputers.

Het boek is een nauwgezette weergave van de geschiedenis van de computer, her en der opgeluisterd met wat persoonlijk beeldmateriaal. In de tekst zelf ontbreekt die persoonlijke noot veelal. Soms leest het boek als een spannende ontdekkingstocht, op andere momenten door de vele feiten en details meer als een encyclopedie.

Het boek is in eerste instantie geschreven voor de geïnteresseerde leek, en die zal er zeker zijn kennis mee vergroten en begrippen beter kunnen plaatsen. De gedegenheid maakt het ook geschikt als naslagwerk voor scholieren en studenten. De tientallen thematische postzegels die ter illustratie zijn opgenomen, brengen de geschiedenis dicht bij de lezer.

Boekgegevens

De computer en route, Maarten Looijen; uitg. Van Haren Publishing, Zaltbommel, 2017; ISBN 978 94 018 0244 4; 217 blz., € 19,95.