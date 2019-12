Eeuwoud Koolmees schrijft over grillige puber met geheim

„Wat ze niet weten wil, beheerst Loïs’ leven” staat als motto op ”De reis van Loïs”. Eeuwoud Koolmees tekent zijn hoofdpersoon als een dwarse, eigenzinnige puber die mensen niet te dichtbij laat komen. Wat haar geheim is, komt pas in de laatste hoofdstukken uit. Voordat het zover is, passeert er vanalles in Loïs’ leven: een nieuwe school, bijbaantjes – en brieven van haar moeder die Loïs ongelezen laat. Uiteindelijk blijkt dat het geheim van de afwezige moeder de bron van het verdriet is in Loïs’ leven.

Het boek is in de ik-vorm geschreven en dat brengt de hoofdpersoon dichtbij. Het is knap hoe de schrijver woorden geeft aan Loïs’ gevoelsleven. Duidelijk is wel dat Loïs geen lieverdje is, maar mensen onbarmhartig tegen elkaar kan uitspelen. Ook in de omgang met Dexter en Remco komt dit naar voren: na een fijne en gezellige dag zeilen met Dexter papt Loïs toch weer met Remco aan, puur om Johanna daarmee een hak te zetten. Wat dat betreft buitelen de gebeurtenissen en stemmingswisselingen in dit vlot geschreven en eigentijdse boek wel een beetje over elkaar heen – chaotisch zoals het in een puberbrein kan zijn. Na de heftige ontknoping aan het einde van het boek, overvalt het plotselinge slot de lezer dan ook wel een beetje.

De titel is goed gekozen: Loïs is niet alleen vaak op reis omdat haar vader een schip heeft; ook innerlijk maakt ze een verre reis om alles wat in haar leven gebeurt een plek te geven, van haat en afschuw tot toenadering en vergeving.

Boekgegevens

De reis van Loïs, Eeuwoud Koolmees; uitg. De Banier; 226 blz.; € 11,95