Eerste deel in serie Huize Fluitekruid

De 11-jarige Meggie woont sinds kort in Huize Fluitekruid, een groot huis in een weiland buiten het dorp. Ze wil uitvinder en schrijfster worden. In boeken die in het huis zijn achtergebleven staat de letter F en deze letter is ook in vensterbanken en op deuren gekrast. Heeft Frans, de vorige bewoner, dit gedaan, of is er een andere reden?

Dan komt de 22-jarige Flora Sylvestris in hun tuinhuis wonen. Flora wordt na de zomervakantie de nieuwe juf van Meggie. Maar waarom wil ze juist zo graag in het oude tuinhuis wonen? Het wordt nog raadselachtiger als juf Flora een schilderij bij zich heeft waar ook de letter F in is gekrast. Ook kan het geen toeval zijn dat Frans en Flora dezelfde achternaam hebben.

Dit eerste deel (vanaf 9 jaar) van een nieuwe serie boeit vanaf de eerste zin. Regelmatig worden woorden afgedrukt in hoofdletters of vetgedrukt, om er zo de aandacht op te vestigen. Medema schrijft in een makkelijk leesbare stijl en weet de spanning tot het laatste moment vast te houden. Dan pas wordt duidelijk wat er zich in Huize Fluitekruid heeft afgespeeld en wat juf Flora hiermee te maken heeft.

In het nawoord vertelt Meggie: „De KRASSEN van Frans verdwijnen in ons huis onder nieuwe verf-lagen, maar zijn verhaal niet.” Ze kijkt uit naar het nieuwe schooljaar, waarin ze vast opnieuw avonturen zal beleven die ze met ons wil delen. De vele grappige illustraties zijn een leuke toevoeging aan dit geslaagde eerste deel over Huize Fluitekruid en de nieuwe bewoners.

Huize Fluitekruid & het geheim van de vreemde tekens, Ingrid Medema en Esther Leeuwrik; uitg. De Banier; 220 blz.; € 12,95