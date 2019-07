Een koninklijk zoekboek

Koning Willem-Alexander is een drukbezet man. Is hij niet op staatsbezoek, dan moet hij vlieguren maken of acte de présence geven tijdens Koningsdag. Tussendoor verhuist hij naar Paleis Huis ten Bosch en brengt hij een bezoek aan SAIL Amsterdam.

In ”Waar is Willem?” vliegt hij van hot naar her. Toch vinden lezers de koning nooit waar hij wordt verwacht. Het ”koninklijke zoekboek” biedt dan ook heel wat zoekplezier – leuk voor op een luie zomermiddag of onderweg naar de vakantiebestemming.

”Waar is Willem?” bevat tekeningen boordevol details die de zoektocht naar de koning flink bemoeilijken. Illustrator Emanuel Wiemans tekende per zoekplaat honderden personen: vind daar naast de koning ook koningin Máxima, de drie prinsessen en Beatrix maar eens terug.

Leuk aan deze Nederlandse variant op ”Waar is Wally?” is dat lezers en passant veel te weten komen over de koning. De telopdracht op elke zoekplaat stimuleert bovendien om nóg beter te kijken, zodat lezers het boek niet wegleggen als ze alle Oranjes hebben gevonden.

Zoekplaten van de Elfstedentocht, Sevilla –waar hij Máxima ontmoette– en de Olympische Spelen dragen bij aan het beeld dat de koning dol is op feestjes. Dat hij consequent ”Willem” heet, maakt het boek daarnaast wel wat populair – we hebben het over de koning. Ten slotte is het formaat (hardcover, A4) wat minder handzaam. Jong en oud kijken echter hun ogen uit. Ook handig: in huize Oranje draagt iedereen altijd dezelfde kleding. Dat scheelt bij het zoeken…

Waar is Willem?, Emanuel Wiemans; uitg. Gottmer; 40 blz.; € 14,99