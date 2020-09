Educatief boek voor kinderen die van natuur houden

Sophie is nog maar net verhuisd als de nieuwe buurvrouw met een bos zonnebloemen op de stoep staat. Ze zegt dat Sophie maar eens langs moet komen, als ze van pannenkoeken houdt.

Het duurt niet lang of Sophie krijgt daar zin in. Buurvrouw Lily bakt niet alleen pannenkoeken, maar geeft Sophie ook een stekje van de pannenkoekenplant. Sophie leert van haar steeds meer over de tuin. Ze mag van de buurvrouw zelfs een eigen groentetuintje aanleggen.

”Een beetje groen” is het debuut van Rachel Eisen-Goudkuil. In een interview in de Stentor zegt ze dat tuinieren haar hobby is en dat ze met haar eigen kinderen graag met dingen uit de natuur knutselt. Dat zie je terug in het boek. Het staat vol inspirerende tips om planten te stekken, groente te kweken of bijvoorbeeld lavendelzakjes te maken.

De vriendschap tussen Sophie en Lily lijkt vooral een kapstok om planten- en groentefeitjes met kinderen te delen. Wie een spannend verhaal verwacht, zal daarom teleurgesteld zijn. Los daarvan is ”Een beetje groen” een goed boek om mee te experimenteren. Voor kinderen die van de natuur houden en die graag aan de slag gaan staan er genoeg aanstekelijke ideeën in. Een avocadopit laten ontkiemen, nadenken over een metertje moestuin, een herfstslinger maken? Dat wordt helder uitgelegd (het „educatieve zit nu eenmaal in mijn bloed”, aldus de auteur), op een heel toegankelijk en speelse manier, met leuke, gedetailleerde tekeningen van Leonie Verbrugge.

Boekgegevens

Een beetje groen, Rachel Eisen-Goudkuil; uitg. De Banier; 30 blz.; € 12,90