Ds. Van Eckeveld over de betekenis van het „Volg Mij!”

„Volg Mij!” zei de Heere Jezus tegen Levi toen deze in het tolhuis zat. De twee woordjes vormen de titel van een boekje van ds. J. J. van Eckeveld over „de navolging van Christus” (Den Hertog, Houten, 2018; 12,90 euro).

In acht hoofdstukken gaat de predikant van de gereformeerde gemeente te Zeist in op de betekenis van het volgen van Christus. Dat kan kruisdragen, lijden om Christus’ wil, met zich meebrengen, schrijft ds. Van Eckeveld in hoofdstuk 5. Weliswaar zou het kunnen „dat we dan zeggen: van dat kruis, van die smaad, verdrukking en vervolging maak ik eigenlijk niet zoveel mee. Zo is ónze situatie vaak. In Iran en Pakistan echter zullen er nauwelijks christenen zijn die dat kunnen zeggen. Die hebben er doorgaans allemaal mee te maken! Wij niet, of nóg niet.”