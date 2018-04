Ds. H. Paul over „oorsprong en uitwerking van het geloof”

”Uit genade. Oorsprong en uitwerking van het geloof” luidt de titel van een boekje van ds. H. Paul, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten (Brevier, Kampen, 2018, 14,95 euro).

In vijf hoofdstukken gaat hij achtereenvolgens in op de prediking van het Evangelie, de relatie tussen wedergeboorte en geloof, de rechtvaardiging door het geloof, de zekerheid van het geloof en de verzegeling met de Heilige Geest. „Getracht is (...) weer te geven wat Gods Woord van deze onderwerpen zegt. Ook wat onze Belijdenis daarvan bevat en wat schrijvers uit de tijd van de Reformatie en de Nadere Reformatie erover hebben geschreven.” De uitgave is gebaseerd op enkele lezingen die ds. Paul hield; het hoofdstuk over de zekerheid van het geloof verscheen eerder in boekvorm.