Ds. C. Harinck schrijft boekje over hemel en hel

Hoe zal het zijn in de eeuwigheid? Deze vraag stelt ds. C. Harinck, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, aan de orde in het boekje ”Hemel en hel” (De Banier, Apeldoorn, 9,95 euro), deel 2 in de serie ”Bijbels belijnd”.

De auteur gaat na wat de Bijbel zegt over de twee bestemmingen na dit leven. Hij gaat in op de vraag of er leven is na de dood, wat de hel is, waarom het noodzakelijk is om over de hel te spreken, wat de hemel zal zijn als de plaats van Gods heerlijkheid, en wat we ons mogen voorstellen bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In het woord vooraf schrijft ds. Harinck dat de Bijbel over de uiteindelijke bestemming van de mens met twee woorden spreekt: „Het gaat steeds over wel en wee, zaligheid en rampzaligheid, behouden worden en verloren gaan.”