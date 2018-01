Drie preken van ds. J. van Haaren over Openbaring

”Zie, Ik sta aan de deur” (uitg. Den Hertog, Houten; 12,50 euro) bevat drie preken van ds. J. van Haaren (1933-1983), in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende achtereenvolgens de gemeenten Kampen, Rijssen en Amersfoort.

Deze preken gaan over drie teksten uit het laatste Bijbelboek, te weten Openbaring 2:17, Openbaring 3:18 en Openbaring 3:20. Volgens de tekst op de achterflap bevatten de preken lessen tot waarschuwing van onbekeerden, maar ook is er de dringende, hartelijke aansporing tot bekering: „Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.” „Op schriftuurlijke wijze spreekt ds. van Haaren over de opwas in de kennis van Christus in het leven der genade. In deze preken is voor ieder, jong en oud, bekeerden en onbekeerden een woord te vinden.”