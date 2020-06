Drie boekentips van boekhandelaar Willy Wouters

Elke keer als we de onlinekerkdiensten beluisteren, betrap ik me erop dat ik intussen mijn boekenkast bekijk. Veel titels passeren mijn gedachten en ik droom over herlezen. Ze moeten nog even wachten...

1. Jannie Regnerus (1971) is kunstenaar en schrijver. Opvallend is de zeggingskracht van haar penseel en pen. In ”Het wolkenpaviljoen” (uitg. Van Oorschot; € 20,-) gaat architect Luut naar Japan. Hij bezoekt de Ise Jingu-tempel, die 62 keer minutieus herbouwd is als symbool van onsterfelijkheid en zuiverheid, en zet die tegenover de brokstukken van zijn huwelijk. Hij vraagt zich af hoe dochter Tessel het gebeurde kan overgroeien. „Zal ze als een boom zijn waarvan de stam in tweeën splijt om vanuit daar als twee evenwijdige takken in de voltooiing van groei één groene kroon te kunnen vormen?” Hij overziet zijn geschiedenis en beseft dat je voor de allergrootste dingen in je leven niet kunt oefenen. Regnerus beschrijft Luuts ‘remise’ heel scherp. Prachtige gedachten polijst ze in schitterende zinnen. Haar boek is klein, maar inlijstenswaardig.

2. Als ex-zendeling, advocaat, getrouwde man en vader van twee kinderen ziet Early zijn leven als geslaagd, totdat hij op een dag niet meer weet waar de afgedroogde borden horen te staan. Hij kampt met paniekaanvallen en angststoornis en ondanks medicatie en therapie gaat hij de diepte in. Op een avond maakt hij met vrienden een onbeduidend lijstje met gewoonten om hem vastheid te geven. Hij verdeelt die in onder andere dagelijkse gewoonten (geknield bidden, de gezamenlijke maaltijd) en wekelijkse gewoonten (rustdag houden, een uur bijpraten met vrienden). Ze klinken te simpel om nuttig te zijn, maar luidt de bekende spreuk niet: „Eenvoud is het kenmerk van het ware”? Hoewel ik sceptisch sta tegenover zelfhulpboeken, ga ik ”Goede gewoonten” van Justin Whitmel Earley (uitg. De Vuurbaak; € 17,99) nog een keer lezen.

3. Geschiedenis is in en dat komt goed uit: het thema van de Kinderboekenweek in oktober is ”En toen...”. Mathilda Masters schreef al eerder weetjesboeken over het klimaat en over dieren en nu komt ze met ”321 superslimme dingen die je moet weten over geschiedenis” (uitg. Lannoo; € 20,50). De vormgeving van haar boeken is prachtig –mooie lay-out, verschillende lettergroottes– en ze staan boordevol weetjes. Dat de Perzen in 400 voor Christus de diepvriezer uitvonden. Dat de Romeinen soms het Colosseum vulden met water en zeeslagen naspeelden. Verder moet je haar boeken gewoon zelf bekijken. Je hoeft niet superslim te zijn om dit boek te lezen, maar je hebt wel kans door het lezen iets meer die richting op te schuiven.