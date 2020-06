Dr. Eginhard Meijring neemt het op tegen atheïst Dawkins

De theoloog dr. E. P. Meijering bespreekt kritisch het boek ”Los van God” van de Britse atheïst Dawkins. Hij plaatst dat in de context van vergelijkbare debatten in de Vroege Kerk. Meijering vindt dat het geen zin heeft om zich tegen de moderne wetenschappelijke opvattingen van de geschiedenis van het heelal en de evolutie te verzetten. „Angst voor voortschrijdende wetenschap en dus voor terrein- en functieverlies voor God is een slechte raadgever.” Hij bestrijdt de wetenschapper Dawkins voor zover die het christelijke geloof meent te kunnen weerleggen, wetend dat God de kerk bewaart. De theologie is om de gemeente toe te rusten en van God te getuigen. Kern van het Bijbelse spreken over God is de notie dat de levende God in Christus tot ons komt en dat Hij de eindoverwinning brengt.

Boekgegevens

”Dan is het Godswonder juist des te groter!”, Eginhard Meijering; uitg. Pumbo.nl; 71 blz.; € 14,95.