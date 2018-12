Doe mee! RD-gedichtenwedstrijd rond Poëzieweek-thema ”Vrijheid”

Poëzie is meer dan Sinterklaasgedichten, rijmversjes op bruiloften en schoolse liefdesepistels. Als een gedicht goed is, kan het meer zeggen dan duizend woorden.

Veel mensen denken bij gedichten misschien terug aan hun poëziealbum. Niet iedereen komt verder dan de rijmelarijen die daar in geschreven zijn. Maar voor sommigen waren de eerste krabbels in het poeziealbum de opmaat naar een leven lang dichten.

Zo iemand was dichter J.C. Bloem (1887-1966). Hij verstond de kunst om in een paar regels een intens gevoel op te roepen. ”Dit heb ik bij mijzelve overdacht, / Verregend, op een miezerige morgen, / Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.” schrijft hij in zijn gedicht ”De Dapperstraat”.

De poëzie van Bloem heeft de tijd overleefd. Net als de sonnetten van Martinus Nijhoff. En wie kent niet de befaamde regels ”Denkend aan Holland / zie ik breede rivieren / traag door oneindig laagland gaan”?

Poëzieweek

Eind januari wordt voor de zevende keer de Poëzieweek georganiseerd. Hiervoor slaan diverse organisaties uit Nederland en Vlaanderen –onder meer de Taalunie, Stichting Lezen en het Vlaams Fonds voor de Letteren– de handen ineen.

Het thema van deze week, die start met de Gedichtendag op 31 januari en eindigt op 6 februari, is ”Vrijheid”.

Door middel van tentoonstellingen, een poëziewandeling en een heuse ”Nacht van poëzie en muziek” in Zwolle pogen de organisators de dichtkunst aan de man te brengen.

De Vlaamse dichter Tom Lanoye schrijft het poëziegeschenk. Over het thema vrijheid dichtte hij het gedicht ”Zonder handen, zonder tanden”, waarvan het eerste deel het motto van de Poëzieweek is.

”Geen woord zo vrij als vrij / Het weert wat men verbiedt / Smetvrij, vetvrij. Kogelvrij / Maar wat is dan ‘gastvrij’? / (Ontdaan van vreemdelingenwaan?) / En vogelvrij: een doel, een straf? / Of een verzuchting op een graf? / Hier ligt hij: Eindelijk vrij.”

Wedstrijd

In het kader van de Gedichtendag organiseert het Reformatorisch Dagblad een gedichtenwedstrijd. Op zoek naar het poëtische talent dat onder de lezers van het RD te vinden is.

Voorwaarden

Deelnemers zijn minimaal 14 jaar oud;

Het gedicht is in het Nederlands geschreven;

Het gedicht gaat over het thema ”Vrijheid”;

De inhoud van het gedicht is niet in strijd met de identiteit van het Reformatorisch Dagblad;

Het gedicht is maximaal 24 regels lang;

Er mag per deelnemer één gedicht worden ingestuurd;

Over de uitslag van de jury wordt niet gecorrespondeerd;

Medewerkers van Erdee Media Groep zijn uitgesloten van deelname;

Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Stuur uw gedicht in naar het e-mailadres redsecr@refdag.nl onder vermelding van uw naam, leeftijd en woonplaats. De uiterste aanleverdatum is 12 januari.

De winnaar wordt schriftelijk op de hoogte gebracht, uiterlijk op 18 januari, een week voor de plaatsing in het cultuurkatern.

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een driekoppige jury, bestaande uit:

Rudy Ligtenberg – cultuurredacteur Reformatorisch Dagblad,

Mirjam Roukema – redacteur Reformatorisch Dagblad en neerlandica,

Els Brussé, docent Nederlands aan het Wartburg College.

Winnaar

Het winnende gedicht wordt afgedrukt in het cultuurkatern dat voorafgaand aan de Poëzieweek verschijnt (25 januari). Daarnaast zal in dat katern een kort interview met de winnaar worden opgenomen.