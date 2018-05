Dit jaar geen Nobelprijs voor Literatuur

Er wordt dit jaar geen Nobelprijs voor de Literatuur toegekend. Dat is het gevolg van de crisis binnen de Zweedse Akademie waar zeker zes van de achttien leden zijn opgestapt, inclusief de voorzitter.

De Akademie maakte vrijdag bekend dat het een jaar overslaat. Aanleiding is de affaire rond de echtgenoot van collegalid Katarina Frostenson die achttien vrouwen zou hebben lastiggevallen of misbruikt. Frostenson wordt er daarnaast van beschuldigd dat ze zeven keer de naam van de potentiële winnaar zou hebben gelekt en dat ze geld van de Academie zou hebben doorgesluisd naar een cultuurclub die haar man runde en waar zij mede-eigenaar van is.

Een motie van wantrouwen tegen Frostenson haalde het eerder niet, waarop drie comitéleden opstapten en de voorzitter vertrok vanwege gebrek aan vertrouwen. Frostenson vertrok uiteindelijk ook.

De Nobelprijs voor de Literatuur wordt sinds 1901 jaarlijks uitgereikt. De Akademie heeft al zeven keer eerder afgezien van de toekenning. Dat was steeds omdat er geen geschikte kandidaat kon worden gevonden. In de statuten is opgenomen dat dan een jaar kan worden overgeslagen.