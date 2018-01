Dichter des Vaderlands schrijft bundel over Nederlandse politie

Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin schreef ter gelegenheid van vijf jaar Nationale Politie tien gedichten over de wereld achter het credo ”waakzaam en dienstbaar”. Ze zijn gebundeld in ”Lange armen”.

Perquin liep de afgelopen maanden mee met verschillende politiemensen en rechercheurs. Ze kreeg een blik in een wereld waarin taal een fundamentele rol speelt en waarin voortdurend grote emoties op de loer liggen. En waar soms ook vol onbegrip naar wordt gekeken.

Perquin: „Ik zag ons als tegenpolen, maar merkte dat agenten juist heel veel gevoel hebben voor poëzie. Ze snappen dat je taal op verschillende manieren kunt inzetten. Hoe ze met een collega praten, een slachtoffer, een verwarde man. Een agent weet heel goed dat één woord het verschil kan maken. Daarin hebben we elkaar gevonden.”

De Dichter des Vaderlands kreeg op haar verzoek de volledige vrijheid. Dat gaf haar de kans om kritische vragen te stellen en in gesprek te gaan over de minder mooie kanten van het politiewerk. Ze liep mee met diverse politiemensen en sprak met een aantal rechercheurs. Ze was betrokken bij huisbezoeken, rondes door de wijk, arrestaties en zelfs bij een enkele achtervolging.

Perquin: „Ik zag waaraan agenten bloot worden gesteld, wat ze allemaal moeten doen en kunnen. We hebben het vaak over zaken gehad die de hele maatschappij aangaan. Etnisch profileren, geweld, de omgang met de media; dingen waar je als buitenstaander niet omheen kunt. Ik kreeg de kans daarover in gesprek te gaan en dat vond ik een voorrecht. De agenten die ik sprak zijn zich enorm bewust van de impact die hun werk heeft. Hun verhalen en herinneringen hebben me geraakt.”

Korpschef Erik Akerboom is positief over het resultaat: „Ester Naomi Perquin heeft in haar gedichten gevangen waar mijn mensen op straat iedere dag opnieuw mee te maken hebben. Deze tien gedichten zijn de verhalen van collega’s. Ze gaan over het politiewerk van alledag.”

Lange armen verschijnt in een gelimiteerde oplage van 1.000 stuks en is vanaf dinsdag 9 januari voor 12,50 euro te koop bij de boekhandel.

Ester Naomi Perquin

Ester Naomi Perquin (1980) volgde schrijfonderwijs in Amsterdam en werkte jarenlang als gevangenisbewaarder. In 2007 debuteerde zij bij uitgeverij Van Oorschot met de dichtbundel ”Servetten halfstok”. Voor haar werk ontving ze onder meer de Anna Blamanprijs, de Lucy B. en C. W. van der Hoogtprijs en de J. C. Bloemprijs. Begin 2012 verscheen haar bundel ”Celinspecties”, over het leven achter tralies. Deze bundel werd bekroond met de VSB Poëzieprijs 2013. Perquin was columnist bij De Groene Amsterdammer, Stadsdichter van Rotterdam, presentator van VPRO-programma ”Nooit meer slapen” en draagt regelmatig werk voor bij (inter)nationale festivals. Zij presenteert jaarlijks De Nacht van de Poëzie in Utrecht en werd in januari 2017 benoemd tot Dichter des Vaderlands.