De voorloper van Olivier B. Bommel

Het eerste boekje van schrijver-tekenaar Marten Toonder (1912-2005), kan dat over iets anders gaan dan een nog jonge Ollie B. Bommel? Mis. Het is een kleine detective uit 1937 die nog nooit werd gepubliceerd. De auteur vond het te veel een beginnersstukje.

Het motorschip Wega is met een tiental mensen uit Rotterdam vertrokken, met Montevideo als bestemming.

Al op de eerste avond gaat het mis. Er klinkt een schot en een van de passagiers ligt dood achter zijn schrijftafel. Het aantal mogelijke daders is beperkt en de dader moet ergens aan boord zijn. De omgeving van het verhaal is besloten door de reling van het schip.

Vanaf het eerste moment laat kapitein Sixma zich het initiatief bij het opsporen van de dader uit handen nemen door de Amerikaanse journalist Tim MacNab. In de spreekstijl van die man horen we bepaalde uitdrukkingen die later in de boeken van Toonder een vaste plaats kregen, zoals „cappy”, „ouwe zeerob” of „walrus” voor de kapitein.

Het onderzoek verloopt niet gemakkelijk. Veel passagiers blijken elkaar te kennen, sommige vertonen verdacht gedrag en enkele zouden ook een motief hebben gehad. Er moet echter een tweede moord worden gepleegd voordat de dader wordt gevonden. Hij zit verborgen onder een onschuldig lijkende monnikspij.

Voor Toonderliefhebbers zal het boek interessant zijn omdat het laat zien hoe de auteur is begonnen, voordat de Bommelserie werd geboren. Voor kinderen vanaf tien jaar is het een mooi speurdersverhaal.

Boekgegevens

”Tim MacNab zoekt kopij”, Marten Toonder; uitg. Personalia, Leens, 2017; ISBN 978 90 792 8792 5; 142 blz.; € 17,95.