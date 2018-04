De stijl van koningin Máxima is „onvoorstelbaar onvoorspelbaar”

Máxima en mode: ze vormen een natuurlijke symbiose. Nu de koningin haar eerste vorstelijke jubileum viert, trekt Josine Droogendijk in ”De magie van Máxima” de conclusie: de stijl van de koningin is „onvoorstelbaar onvoorspelbaar.”

Eén ding staat vast: het bestuderen van ”De magie van Máxima” verrijkt je woordenboek. Mits je gesteld bent op typische, op mode gestoelde termen. Door de overvloed aan eigennamen van kledingstukken en accessoires waag je het na lezing van het boekwerk niet meer om een hoofddeksel zonder meer hoed te noemen. Een hoed met opstaande rand is een ”relevé”, een kleine hoed in baretstijl luistert naar de naam ”bibi” en een haardecoratie definieer je als ”fascinator”.

Voor de kleding geldt hetzelfde: je hebt ruches, maar ook ”volants”, een broekrok klinkt als ”culotte” bijna chic en de welbekende plooien in de japonnen van Máxima’s favoriete modehuis Natan heten ”stolpplooien”.

Comfortzone

Auteur Josine Droogendijk heeft er letterlijk studie naar gedaan. Ze volgde een opleiding mode en styling om Maximá’s outfits minutieus te beoordelen. In vijf rijk geïllustreerde jaaroverzichten neemt Droogendijk de lezer mee in haar speurtocht naar de details en achterliggende symboliek van Máxima’s mode. De outfits van de afgelopen vijf jaren worden in chronologische volgorde doorgelicht. Droogendijk zoomt in op elk detail, zoals de kunstige wijze waarop een paarse paillettentop van Máxima is geborduurd. Die informatie won ze in bij onder anderen brodeuse Monique van Munster, die ambachtelijke hoogstandjes in borduurwerk levert.

Met betrekking tot de periode kort na 2013 stelt Droogendijk dat de kersverse koningin Máxima nog een „veilige koers” vaart. Het „modespektakel” dat later losbarst, is volgens haar „het bewijs dat de koningin uit haar comfortzone treedt.” Nu durft Máxima „meer dan ooit te experimenteren met ontwerpers, belijningen, kleuren, stijlen en materialen.”

Slippers

Gezien de meer dan 150 verschillende labels in haar kledingkast kan vermoedelijk geen Nederlandse vrouw tegen Máxima op. Valentino, Zara, Natan, Mango; de koningin is van alle markten thuis.

Die variatie is volgens Droogendijk grotendeels te danken aan het feit dat de koningin graag bestelt via modewebshops. Een nadeel aan het onlineshoppen is volgens haar dat de prijzen van de kledingstukken gemakkelijk te achterhalen zijn. En dat de kans op een doublure aanwezig is; zo verlootte een magazine onder haar lezers eenzelfde rode jurk als die Máxima op Prinsjesdag 2014 droeg. Volgens de auteur een „bedreiging voor Máxima’s magie, die gestoeld is op haar onbereikbaarheid.”

Verderop in het boek koestert Droogendijk opnieuw deze magie. De koningin zal haar gedachten op modegebied niet snel prijsgeven. „Slechts bij uitzondering laat de koningin iets los over deze zaken, waardoor er een zweem van mysterie om haar heen blijft hangen. Gelukkig maar, want al teveel kennis zou het sprookje zomaar kunnen verbreken.”

Is het dan alles goud wat er blinkt? Zeker niet, haast de auteur zich te zeggen: modieuze misstappen begaat de koningin ook. Denk aan openstaande knoopjes, verwaaide kapsels en onpraktische kledingkeuzes, zoals slippers tijdens regen en wind. Maar die ‘misstappen’ tonen dan weer „treffend Máxima’s menselijke kant, een verademing in een wereld vol perfecte prinsessen, actrices en zangeressen.”

Nuchter

Een journalistiek hoogstandje is het modeboek niet te noemen; het bijhouden van een populaire website maakt nog geen goede schrijver. Op diverse plaatsen is er sprake van dubbelloop in teksten en voert de drang om de ‘magie’ van de modekoningin te beschermen de boventoon.

Niettemin aanvaardt een groot deel van het publiek het boek kritiekloos, gevoelig als het is voor het ”sprookjesvirus”. De vele professionele beelden van royaltyfotograaf Van Katwijk zijn daar debet aan. De foto’s spreken tot de verbeelding, al zullen er lezers zijn die het boek na afloop met enige gêne dichtslaan. Hoe zou Hare Majesteit het ervaren dat werkelijk elke vlek of rimpel op en in haar kleding wordt becommentarieerd? Dat vele onderdanen dagelijks uren bezig zijn met haar uiterlijk vertoon?

Volgens Droogendijk liet Máxima zich tijdens een staatsbezoek aan Frankrijk in 2016 uit over haar kleding: dat die vooral lekker moet zitten en bij haar moet passen, maar dat ze verder niet zo veel met mode bezig is. Prikt ze daarmee voor bewonderaars van haar mode de magische sprookjesballon lek? Met deze nuchtere inslag komt ze voor veel onderdanen in elk geval ineens verrassend dichtbij.

Boekgegevens

De magie van Máxima, Josine Droogendijk; uitg. Pepper Books, Alkmaar, 2018; ISBN 978 90 206 0862 5; 144 blz.; € 19,99.