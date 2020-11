Bij uitgeverij De Banier verscheen ”De niet verloren zoon”, over het leven van James Burn jr. (1858/1859-1895), geschreven door zijn vader James Burn sr. Vader James Burn worstelde 22 jaar lang voor het behoud van de ziel van zijn zoon. James Burn jr. koos voor een leven in de wereld, waarin alles draaide om muziek. Tot de Heere ingreep. James jr. werd ziek en de Heere gebruikte dat ziekbed om hem stil te zetten en hem zicht te geven op de grote Heelmeester, Christus. Het boek is een bemoediging voor zieken, maar zeker ook voor ouders van kinderen die niet meer naar Gods Woord willen leven. Burn geeft zulke ouders raad. Het boek bevat verder twee brieven van vader James Burn en een korte levensbeschrijving van de zus van James jr. Ds. J. A. Weststrate schreef een voorwoord.

Boekgegevens

De niet verloren zoon. Het leven van James Burn jr., James Burn sr.; uitg. De Banier; 160 blz.; € 13,95