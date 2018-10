”De majesteit van het BelangRijk”, een actieboek met diepere laag

De majesteit van het BelangRijk ligt in het gelijknamige actieboek van de Christelijke Kinderboekenmaand al 68 weken op bed. Ze eet dagelijks rijstepap en elke morgen wordt er een nieuw matras onder haar „koninklijke billen” geschoven.

Dokter Stethoscoop oppert het idee om inwoners van BelangRijk verhalen te laten vertellen aan de zieke koningin. Ze wordt echter woest als ze dit idee hoort: „Ik ben wel ziek, maar niet gek.” Als ze achteruit blijft gaan en haar stem verliest, staat ze toch toe dat mensen uit het paleis naast haar bed komen zitten en een verhaal vertellen.

Auteur Anke van der Pol wil dat kinderen „een glinstering van God en Zijn goedheid ontdekken.” In dit verhaal is het uiteindelijk de zoon van de Hoogste van het VindingRijk die de majesteit laat zien dat ze verkeerd bezig is. Ze ontvangt vriendschap van haar dienaren, terwijl ze zelf onvriendelijk tegen hen is. Over deze bijzondere ontmoeting zegt de majesteit: „Hij heeft mijn leven omgekeerd.” Ook de WoordenSchat, een bijzonder boek dat van de oma van de koningin is geweest, geeft haar veel wijze lessen: „Wanneer je oversteekt door het water ben ik bij je, of door rivieren, die zullen je niet overspoelen.”

De titel van dit actieboek is knap bedacht en maakt direct nieuwsgierig. Het verhaal is knap opgebouwd en leest gemakkelijk. Maar het bijzonderst is het verhaal, dat je bijblijft en waar je nog eens over nadenkt. Het leest als een modern sprookje, maar wie beter leest zal het een moderne gelijkenis noemen. Hopelijk wordt de diepere laag door de doelgroep ontdekt.

Boekgegevens

De majesteit van het BelangRijk, Anke van der Pol; uitg. Ark Media, Heerenveen, 2018; ISBN 978 90 3383 537 7; 96 blz.; € 4,95.