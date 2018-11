Dagboek van de Zuid-Afrikaanse prediker Andrew Murray

De Zuid-Afrikaanse prediker Andrew Murray (1828-1917) maakte meerdere geestelijke opwekkingen mee. De ervaringen die hij daarbij opdeed, zijn verwerkt in het dagboek ”Gods beste geheimen” (uitg. AMV, Lunteren; 19,95 euro).

In dit dagboek staat de gekruisigde Christus centraal: „Het kruis moet centraal staan in het leven van elke gelovige. Bij de gekruisigde Christus behoort een gekruisigde christen. Wie werkelijk verlangt aan Christus gelijkvormig te zijn, moet vooral proberen de verborgen gemeenschap aan Zijn kruis te verstaan.” In het boek „met dagelijkse overdenkingen over de omgang met God” spoort Murray de lezers aan om ook de Heilige Geest de erkenning en de eer te geven die Hem toekomt, in de weg van algehele overgave en gehoorzaamheid.