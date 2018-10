Dagboek met GB-preken als gids bij het avondmaal

”Dagboek bij brood en wijn” (uitg. Scholten, Zwolle; € 17,95) is de titel van een boek dat een „gids rondom het avondmaal” wil zijn. Het boek bestaat uit een samenvatting van tweeënzestig preken van predikanten die behoren tot de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. De preken hebben alle betrekking op de voorbereiding, de viering en de week na de bediening van het Heilig Avondmaal. Vragen die aan de orde komen, zijn onder meer: Mag ik wel aangaan aan het Heilig Avondmaal? Hoe bereid ik me voor op het Avondmaal?

De samenvatting van de preken is van de hand van Edwin Jonkers (46), ouderling in de hervormde gemeente van Bodegraven-Nieuwerbrug. Ds. H. G. de Graaf, hervormd predikant te Nieuwerbrug, schreef een Woord vooraf.