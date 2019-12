CPNB en Hebban.nl slaan handen ineen bij leesbevordering

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) en onlinelezersplatform Hebban.nl slaan de handen ineen. Doel is de Nederlander te inspireren meer te lezen. Dit wordt bereikt door samen te werken en elkaars activiteiten te versterken en te vergroten.

Met ruim een half miljoen bezoekers per maand en meer dan 180.000 geregistreerde lezers is Hebban.nl de grootste en actiefste lezerscommunity van Nederland.

Voor stichting CPNB past deze samenwerking „perfect” in de nieuwe strategie ”De lezer centraal”, die zich richt op het aanwakkeren van de leescultuur in Nederland door lezers te inspireren en te helpen bij hun boekenkeuze.

De samenwerking is op basis van gelijke inzet van middelen en kent een proefperiode van één jaar, maar beide partijen hebben de intentie uitgesproken langdurig partners te willen zijn.

Stichting CPNB heeft als doel mensen meer boeken te laten lezen. „Door lezers te inspireren, worden zij gestimuleerd naar boekwinkel en bibliotheek te gaan”, zegt een woordvoerder. „Een effectieve en efficiënte manier om dat te doen is het creëren van een groot online lezersplatform. Het is echter zonde om tijd en geld te steken in een nieuw initiatief als dat al bestaat.”

Op Hebban.nl vinden lezers boekennieuws, -tips, -recensies en -inspiratie, maar ook de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan dankzij de vele leesclubs. Er worden al veel lezers bereikt door Hebban.nl, maar door deze samenwerking met de CPNB is de verwachting dat het bereik flink wordt vergroot.