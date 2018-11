Corien Oranje en Tirza Beekhuis leveren met ”Niks aan de hand” sterk prentenboek

Het had zomaar een voorspelbaar peuterverhaaltje kunnen worden, over cadeautjes en aardbeientaart en limonade met prik. Maar wanneer Corien Oranje en Tirza Beekhuis samen een verhaal maken dat start met een uitnodiging voor opa’s verjaardag, pakt het heel anders uit. Dan ontstaat er een verrassend verhaal in mooie zinnen en met een fijn ritme, versterkt door al even fantasievolle, fraaie en grappige illustraties. De twee lieten al eerder zien dan ze goed op elkaar zijn ingespeeld in het inmiddels uitverkochte ”Onderbroek voor opa” (2016).

Als de brief met de uitnodiging is bezorgd komt er meteen vaart in het verhaal. Papa en Evi stoppen abrupt met het trainen van hun goudvissen (ja echt, ze leren de vissen door een hoepel springen, laat de tekening zien) en maken in sneltreinvaart de auto klaar („Pomp de banden! Was de ramen! Poets de wielen! Haal de cadeaus!”). Ook Finn, gestoken in Robin Hoodtenue, helpt mee, maar van een vliegende start is geen sprake. De auto begeeft het als ze bij de bosrand zijn („Sputter de sputter... Sputter de sput. Plof. Plof. Tssss.”).

Te voet moet het drietal het bos door. Het bos dat volgens papa „vol lieve vogeltjes” zit, hoewel de kinderen er andere ideeën bij hebben. Finn ontdekt onderweg heel wat gevaren, maar papa wuift ze allemaal weg, er is „niks aan de hand.” Hij ziet alleen varens en paddenstoelen, terwijl Finn allerlei heldendaden uitvoert, zo blijkt uit de prenten. Tekst en tekeningen vormen een samenhangend geheel – met een sterk verhaal als resultaat.

Boekgegevens

Niks aan de hand, Corien Oranje en Tirza Beekhuis; uitg. Callenbach, Utrecht, 2018; ISBN 978 90 266 2270 0; 32 blz.; € 14,99.