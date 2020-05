Cliff de Rouw wint verhalenwedstrijd rond thema ”Bevrijding”

Cliff de Rouw (1987) uit ’s-Hertogenbosch heeft met ”Het gestolen paard” de verhalenwedstrijd voor beginnende kinderboekenschrijvers gewonnen die is georganiseerd door KokBoekencentrum Uitgevers, Boekhandel Riemer en het Reformatorisch Dagblad. Het thema was ”Bevrijding”.

Bep van Muilekom (1955) uit Rotterdam behaalde met ”De overkant” de tweede plaats. De derde plek was voor ”Bevrijd” van Anne-Lisa van Maastricht (2002) uit Ede. De drie winnende verhalen zijn te lezen op kokboekencentrum.nl/nieuws en rd.nl/boeken.

Er waren 44 inzendingen.

De jury was onder de indruk van het winnende verhaal van De Rouw. „Het is poëtisch en goed geschreven, en geeft het thema bevrijding op een originele manier weer. De verhaalopbouw is goed, en het einde is verrassend. Vanuit het perspectief en de gedachtewereld van Toon leef je mee met zijn bevrijdingsactie.”

De jury bestond uit de volgende personen:

Aart de Bonte, acquirerend redacteur KokBoekencentrum;

Marije Kok, redacteur KokBoekencentrum;

Elizabeth Visser, auteur van ”De macht van het Wonderwoud”;

Hans Loeve, boekhandel Riemer;

Rudy Ligtenberg, cultuurredacteur Reformatorisch Dagblad.