Christine Linneweever schrijft eerste historische jeugdboek

Met ”Het geheim van de Ravenhorst” gaat voor Christine Linneweever een wens in vervulling: naast haar paardenboeken een historisch jeugdboek schrijven. Het onderwerp diende zich als vanzelf aan: een overgeleverde sage uit haar woonplaats Winterswijk inspireerde haar.

Het verhaal speelt zich af rond kasteel Ravenhorst, dat echt heeft bestaan. Omdat Aelwijns vader de pacht niet kan betalen, moet de 17-jarige hoofdpersoon voor de drie broers Van Rhemen werken op het kasteel. De broers zijn bekende paardenfokkers, maar ook meedogenloze roofridders. Omdat Aelwijn goed met paarden kan omgaan, krijgt hij als staljongen steeds meer privileges.

Een reeks spannende avonturen volgt. Ze dompelen de lezer onder in de late middeleeuwen (1432): een gevangen monnik, het beleg van Ravenhorst, de zoektocht naar de verborgen schat en de verrassende familieband die Aelwijn met de bewoners van het kasteel blijkt te hebben. De sleutel die Aelwijn van zijn overleden moeder heeft gekregen speelt een belangrijke rol.

Het deels op waarheid gebaseerde verhaal is eenvoudig van stijl: het bevat geen ingewikkelde zinnen en af en toe is de taal van de bewoners van onze tijd. De bewoners bidden, maar ook valt er een paar keer een vloek. Als lezer ben je verontwaardigd over de grote standsverschillen en verbaas je je over de macht van de kasteelheer. Het slot brengt de op dat moment nog losse lijntjes mooi bij elkaar. Linneweever heeft een spannend boek geschreven dat naar meer smaakt.

Boekgegevens

Het geheim van de Ravenhorst, Christine Linneweever; uitg. Kluitman, Alkmaar, 2018; ISBN 978 90 206 2483 0; 256 blz.; € 12,50.