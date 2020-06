Christelijke detective: onopgeloste moordzaken

Het duo Robbie en Lowina probeert onopgeloste moordzaken te ontrafelen. Auteur Anne van Doorn laat dit keer de jonge Tessa vermoorden. Tessa was lid van de „gehervormeerde Eenheidskerk” in Amersfoort en werd in een woongemeenschap in Hooglanderveen geplaatst, een woonvorm voor jongeren in een crisissituatie. Hier is ze weggegaan en daarna spoorloos verdwenen. Na 35 jaar worden getuigen verhoord en losse eindjes afgehecht. Tenminste, dat is de bedoeling, maar Lowina stuit steeds weer op tegenstrijdige informatie. Is Tessa weggelopen of vermoord? Wanneer haar collega Robbie ook nog verdwijnt, komt alles op losse schroeven te staan. Van Doorn heeft opnieuw een deel toegevoegd aan de mysteries van Robbie en Lowina. Zijn grote voorbeeld is Agatha Christie. Hij stelt een heleboel vragen in zijn proloog, die hij in de loop van het verhaal uitwerkt. Wie spreekt de waarheid? Wat is schijn en wat is werkelijkheid? Wie zegt wat over Tessa en waarom? In een kleine alinea komen de christelijke noties over God en de wil van de mens aan de orde. Lowina begrijpt niet waarom God niet ingegrepen heeft. Hij had Tessa’s dood toch kunnen voorkomen? De gelovige Mazurel vertelt heel kort dat God duidelijk heeft aangegeven wat Hij wil, maar dat de mens zelf steeds dwarsligt.

Van Doorn schrijft vlot maar wel tamelijk beschrijvend. Het boek heeft een open eind, zodat de lezer zich af blijft vragen waar de hoofdpersoon Robbie is gebleven. Dat zal ongetwijfeld in het volgende deel aan het licht komen.

Boekgegevens

De man die zijn geweten ontlastte, Anne van Doorn; uitg. E-Pulp Publishers; 245 blz.; € 17,95