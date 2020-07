Christelijk zomerdoeboek voor op de achterbank

Grote zoekplaten, kleine bijpassende puzzels en opdrachten. Dat is in een notendop de inhoud van het magazine-achtige ”Kijk nou eens!” van Frits van Loenen. De platen, die eerder zijn gepubliceerd in het christelijke kinderblad Bimbam, gaan over heel diverse thema’s: van ”manege” of ”overval” tot ”Romeinen” of ”dino’s”. De uitgave kreeg niet het label ”zomerdoeboek” mee, maar zou er wel voor door kunnen gaan. Opzienbarend qua uitwerking is het allemaal niet, maar door de christelijke insteek verrast het toch. In welk ander doeboek vind je een zoekplaat over de schepping of lees je over dino’s zonder op duizelingwekkende tijdsaanduidingen te stuiten? Kan van pas komen op de achterbank!

Boekgegevens

Kijk nou eens! Voor echte speurneuzen, Frits van Loenen; uitg. Den Hertog, 32 blz.; € 5,90