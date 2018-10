Christelijk actieprentenboek Willemijn de Weerd: lief boek over vriendschap

”Voor mijn allerbeste vriend”, het actieprentenboek van Willemijn de Weerd en Marieke ten Berge, vertelt over Edo en Edje. Twee eekhoorns, die dikke vrienden zijn. Als Edo op een dag zijn eigen plan trekt en Edje zomaar boven in de boom laat zitten, maken de dieren in het bos zich zorgen.

Edo heeft –zo blijkt later– een heel goede reden om even wat minder aandacht voor Edje te hebben. De clou is lief, maar wel een beetje zoet. Een snufje humor, een onsje spanning: die hadden het verhaal wat kruidiger gemaakt. De illustraties zijn dromerig en vol verrassingen.

De Weerd en Ten Berge hebben beiden hun strepen verdiend in de christelijke kinderboekenwereld. De Weerd won twee keer de kinderboekenprijs Het Hoogste Woord (2004 en 2014) en beiden werkten ze al vaker mee aan een actieprentenboek. Het verhaal in ”Voor mijn allerbeste vriend” is minder uitgewerkt dan het werk van Van de Weerd meestal is. Het blijft aan de oppervlakte: de lezer wordt niet echt aan het denken gezet. Het actieprentenboek, een boek dat veel meer lezers bereikt dan het gemiddelde christelijke prentenboek, is eigenlijk een perfect medium om te vernieuwen, te prikkelen. Dat mis ik.

”Voor mijn allerbeste vriend” is een lief boek; laat dat de boventoon voeren. Tijdens het voorlezen valt er ook voor de kinderen genoeg te doen. De illustraties laten eerder zien wat er echt aan de hand is – waardoor de kinderen een voorsprong krijgen, en Ten Berge heeft een gedetailleerd kunstwerkje neergezet met haar vrolijke illustraties.

Bij het boek is een handpop gemaakt. De eekhoorn (20 euro) is te bestellen via kejoke@gmail.com.

Boekgegevens

Voor mijn allerbeste vriend, Willemijn de Weerd en Marieke ten Berge (ill.); uitg. Columbus, Heerenveen, 2018; ISBN 978 90 854 3398 9; 30 blz.; € 5,99.