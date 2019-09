Christelijk actieboek 7+: Avontuur bij de scouts

Voor het eerst op scoutingkamp. Het is een avontuur voor Lau in ”Op wereldreis”, dat Liesbeth van Binsbergen schreef voor de Christelijke Kinderboekenmaand. Hij is zelfs bang dat hij heimwee krijgt.

Die angst wordt verder niet uitgewerkt in het –prima los te lezen– tweede deel is in de serie ”Scouts in actie”. De plot leunt sterk op actie en verschilt daarin van het eerdere ”Welkom bij de welpen”. Daarin keek je meer in Laus innerlijk.

In ”Op wereldreis” staan allerlei kampopdrachten over diverse landen centraal. En het ontdekken wat die geheimzinnige „Zwarte Hand” is. Zijn het alleen de bordjes met een handafdruk die de kinderen moeten verzamelen? Als een man met handschoenen Lau bij de sterrenwacht aanspreekt lijkt er meer aan de hand te zijn. Uiteindelijk speelt zelfs een gevlucht gezin uit Irak een kleine rol in het boek.

De toon is op veel plekken beschrijvend („Ze blijven gekheid maken tot ze bij Het Sprokkelbos zijn”). Hier en daar duikt wel een verrassend beeld op (”Rennen over een markt vol mensen is (...) als zwemmen door een bad spaghetti”).

De illustraties in dit tweede deel zijn gemaakt door Willemke Brouwer. Dat levert gedetailleerdere platen op in een andere stijl dat bij het eerste deel.

Mooi is dat Van Binsbergen aan het slot van het boek veel motieven bij elkaar weet te brengen. Starend naar de sterrenhemel realiseert Lau zich dat God alle sterren bij naam kent en dat God „van alle kind’ren houdt”, ook van ‘tentkinderen’.

Boekgegevens

Op wereldreis (serie Scouts in actie), Liesbeth van Binsbergen; uitg. Columbus, 96 blz.; € 5,95 tijdens de Christelijke Kinderboekenmaand tot eind oktober