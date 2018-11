Campagne Nederland Leest van start: ”Je bent wat je leest”

Het thema van de campagne ”Nederland Leest” is voeding. Het is de bedoeling dat in de maand november zo veel mogelijk mensen samen één boek over dit thema lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan.

Dit jaar gaat het om het geschenkboek ”Je bent wat je leest”, met bijdragen over voeding van vijf specialisten: Rosanne Hertzberger, Joël Broekaert, Pierre Wind, Charlotte Kleyn en Marion Pauw.

De campagne wordt sinds 2006 georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Sinds 2016 staat niet langer één boek centraal maar een thema. In 2016 was dat: democratie, in 2017: robotica. Leden van de bibliotheek kunnen (onder het motto: geef je mening, krijg een boek) het actieboek gratis in een van de deelnemende bibliotheken ophalen. Mét de aansporing het te lezen en er met anderen over te praten.

Sinds 2016 heeft Nederland Leest ook een Junior-editie. Deze editie wordt speciaal gemaakt voor basisschoolkinderen in groep 7 en 8 en VMBO-leerlingen in jaar 1 en 2. Vanwege het thema is dit jaar gekozen voor het jeugdboek ”Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden” van Jan Paul Schutten. Het boek staat vol met informatie over de geschiedenis van ons eten; maar ook vol met experimenten die jongeren zelf thuis of in de klas kunnen uitvoeren. De heruitgave verschijnt i.s.m. Stichting Lezen en de Bibliotheek op school.

Nederland Leest is donderdag 1 november feestelijk en culinair geopend.