Burger profiteerde van krijgsmacht, en vice versa

Dood en verderf, daarmee associëren de meeste mensen de krijgsmacht. Maar leger en vloot waren voor velen ook profijtelijk, in én buiten oorlogstijd.

Veel burgers –vooral in de garnizoens- en havensteden– verdienden een goede boterham aan de militairen in hun nabijheid. Zo profiteerde de lokale middenstand van opdrachten van de legerleiding, bijvoorbeeld voor de levering van uniformen. Zulke grote orders waren gunstig voor de werkgelegenheid.

Ook de uitgaven van gewone soldaten brachten bij de ambachtslieden geld in het laatje. Denk aan de aanschaf van extra schoenen of aan consumpties bij de herberg. Daarnaast deed de overheid een duit in het zakje door te investeren in vestingwerken, havenfaciliteiten en militaire gebouwen.

Dit economische voordeel kon al met al „behoorlijk oplopen”, schetst “Krijgsmacht en handelsgeest”. Naar Zutphen bijvoorbeeld vloeide halverwege de zeventiende eeuw jaarlijks 110.000 gulden aan soldijgelden, waarvan het merendeel in de plaatselijke economie terechtkwam. „Vergeleken met een stadsbegroting van 14.000 gulden aan inkomsten en 13.900 gulden aan uitgaven per jaar, was dit een enorm bedrag.”

Ook op immaterieel vlak profiteerden sommige burgers van de aanwezigheid van garnizoenstroepen. Hier en daar mochten roomse of lutherse buitenlandse militairen eigen kerkdiensten beleggen. Niet-gereformeerden –die hun geloof niet openlijk mochten beoefenen– konden daar dan heen.

Omdat de krijgsmacht in grote delen van het land aanwezig was, was er veel contact tussen burgers en militairen. Overal kwamen ze elkaar tegen: bij de poort, op straat en –door inkwartiering– zelfs achter de voordeur.

Lokale welvaart

De bevolking was „doorgaans blij met de aanwezige soldaten in hun stad”, schetst een van de auteurs, Christiaan van der Spek, „omdat ze in hoge mate bijdroegen aan de lokale welvaart.” De verwevenheid tussen krijgsmacht en samenleving zorgde voor draagvlak bij de bevolking. „Dat kun je zien als een van de pijlers onder het militaire succes van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.”

Vanwege die positieve houding was de burgerij namelijk bereid veel belasting te betalen en geld uit te lenen om een grote krijgsmacht in stand te houden. Daardoor kon de Republiek uitgroeien tot een militaire mogendheid die zich decennialang succesvol kon meten met veel grotere landen als Engeland en Frankrijk.

”Krijgsmacht en handelsgeest” is het derde deel in een vijfdelige serie over de Nederlandse militaire geschiedenis. Het boek beschrijft het optreden en functioneren van leger en vloot in de periode 1648-1813. Van die 165 jaar was ons land er meer dan 80 in oorlog.

De deskundige auteurs van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie schenken royaal aandacht aan de politieke en sociale context waarbinnen de krijgsmacht opereerde, welke invloed die omgeving uitoefende op leger en vloot en welke gevolgen hun operaties hadden. Dat alles leggen ze begrijpelijk uit. Ook hebben ze nadrukkelijk oog voor gewone soldaten en matrozen én voor burgers. Mooi en functioneel zijn de grafieken, tabellen, kaarten en tientallen afbeeldingen. Meer kaders en directe citaten hadden de lange hoofdstukken kunnen verlevendigen.

Aan religie besteedt ”Krijgsmacht en handelsgeest” veel te weinig aandacht, gelet op de grote plaats die godsdienst destijds innam in ieders leven. Topmilitairen als stadhouder-koning Willem III en admiraal De Ruyter wisten zich zeer van God afhankelijk bij hun optreden. Aan Zijn leiding vertrouwden ze zich toe, voor de vrijheid om Hem te dienen zetten zij zich in.

„Het wonder van de kleine Republiek die uitgroeide tot een van de belangrijkste militaire mogendheden van Europa blijft ook nu nog verbazen”, concluderen de auteurs. Zij schrijven dat vooral toe aan de sterke financiële positie van de Republiek. De Ruyter wist wel beter: „God heeft door onze kleine macht wonderen gedaan.”

Boekgegevens

Krijgsmacht en handelsgeest. Om het machtsevenwicht in Europa (1648-1813), Marc van Alphen e.a.; uitg. Boom; 552 blz.; € 55,-