Bundel met preken over de drie sola’s

Het uitgangspunt van de Reformatie wordt gevormd door drie sola’s: sola gratia, sola fide, sola scriptura. Alleen genade, alleen het geloof, alleen de Schrift.

In het bundeltje ”Uit genade, door het geloof, naar het Woord” (Gebr. Koster, Barneveld, 11,90 euro) zijn drie preken opgenomen waarin deze sola’s gestalte krijgen in de praktijk van het geestelijk leven. De preken zijn van predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Ds. A. Verschuure, predikant in Capelle aan den IJssel-Middelwatering, schreef de preek ”Het gebed in een benauwde tijd”, over Psalm 80:14-16. Ds. G. Hoogerland uit Stolwijk schreef de preek ”Een zondares behouden door het geloof”, over Lukas 7:36-50. En ds. B. J. van Boven uit De Valk-Wekerom schreef de preek ”Het profetische Woord”, over 2 Petrus 1:19.