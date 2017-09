Bundel met acht preken van ds. Roodsant

De bundel ”Zalig in een geschonken Borg” (uitg. Bravenewbooks, Amsterdam; € 16,25) bevat acht preken van ds. J. J. Roodsant (1943), emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk. Het is het derde deel in een serie prekenboeken van de predikant uit Dirksland.

Deel 1 verscheen in 2014, deel 2 in 2015. Ook de nu opgenomen preken zijn eerder op verschillende plaatsen in het land uitgesproken en later via een bandopname uitgewerkt. Deze bundel bevat een paaspreek over Johannes 20:16, een pinksterpreek over Ezechiël 47:1, een dankdagpreek over Mattheüs 7:22-23, verder preken over Psalm 33:12, Jesaja 61:3, Zacharia 12:10, Mattheüs 8:2-3 en 1 Petrus 2:7a. Het zijn volgens de toelichting „Schriftuurlijke, bevindelijke en separerende preken.” Verkrijgbaar bij de erkende boekwinkel.