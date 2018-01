Bundel met 52 meditaties van ds. Mijnders over Openbaring

„Dominee, wat zou er de oorzaak van zijn dat er, behalve over de zeven brieven aan de gemeenten van Klein-Azië, zo weinig gepreekt wordt uit het boek Openbaring aan Johannes?” vroegen twee jongeren eens aan ds. J. Mijnders (1921). „Het antwoord is na vele jaren nog altijd hetzelfde”, aldus de emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten: „namelijk hetgeen de Statenvertalers over dit Bijbelboek hebben geschreven: Het is vol Goddelijke leringen, maar vele plaatsen zijn moeilijk om te verstaan.”

In zijn boek ”De blinkende Morgenster” (uitg. Den Hertog, Houten, € 14,90) behandelt ds. Mijnders in 52 meditaties „enige van die Goddelijke leringen.” De titel is ontleend aan onder andere Openbaring 22: „Ik ben de Wortel en het Geslacht Davids; de blinkende Morgenster.”