Brieven van de Schotse puritein Samuel Rutherford

De Schotse puritein Samuel Rutherford schreef een grote verzameling brieven. „Een geestelijke schat, die zich kan meten met klassiekers als ”De belijdenissen” van Augustinus en de ”Navolging van Christus” van Thomas a Kempis”, aldus de uitgever van het boek ”De stem van mijn Liefste”. Rutherford stelt verschillende pastorale en theologische thema’s aan de orde, zoals het verliezen van een dierbare –iets waar hij in zijn eigen leven meermalen mee te maken kreeg– en verzoekingen en volharding tijdens verdrukking en beproeving. De geheel nieuwe vertaling van de brieven, vervaardigd door Ruth Pieterman, bevat ook toelichtingen op de geadresseerden. In de inleiding van dit eerste deel van de vertaling gaat ds. J. A. Kloosterman uit Lunteren in op kernthema’s uit de brieven.

De stem van mijn Liefste. Brieven, Samuel Rutherford; uitg. De Banier, 540 blz.; € 39,95.