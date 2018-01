Boyne schrijft roman over adoptie en homoseksualiteit

John Boyne (1971) is een veelschrijver geworden. Hoewel hij vooral in verband wordt gebracht met de everseller ”De jongen in de gestreepte pyjama” levert hij met ”Wat het hart verwoest” alweer zijn vijftiende lijvige roman af.

De voor hem inmiddels kenmerkende thema’s keren terug: hoe houdt een kind zich ondanks trauma’s staande, ontluikende homoseksualiteit en de daarmee samenhangende zoektocht naar identiteit en de gang van zaken in de Rooms-Katholieke Kerk. De laatste romans spelen zich af in Ierland, het geboorteland van de auteur.

In ”Wat het hart verwoest” wordt Cyril door zijn ongetrouwde tienermoeder, onder druk van haar ouders en de pastoor, ter adoptie afgestaan aan een rijk echtpaar. Deze mensen zien hem als liefdadigheidsobject en benadrukken steeds dat hij geen echt lid van de familie is. Cyril raakt verward door zijn gevoelens en gaat tot in New York en Amsterdam op zoek naar zijn echte zelf, maar keert uiteindelijk terug naar Ierland. Op een bijzondere manier vindt hij zijn moeder terug en komt hij alles over zijn verleden te weten. Alle losse draadjes worden afgewerkt, Boyne mijdt daarbij geen toevalligheden.

Boyne kan onmiskenbaar schrijven. Hij slaagt erin de lezer te laten geloven in een weergaloos verhaal, al is het soms met iets te veel toevalligheden. Het thema homoseksualiteit speelt een rol in zijn persoonlijk leven en zijn schrijven lijkt daarvan een weerslag te zijn. Daarnaast is zijn werk doorweven met politieke motieven vanuit zijn geboorteland.

Erg jammer dat dit boek veel seksuele toespelingen en grof taalgebruik bevat. De kwaliteit lijdt er onnodig onder.

Boekgegevens

Wat het hart verwoest, John Boyne; uitg. Meulenhoff Boekerij, Amsterdam, 2017; ISBN 978 90 290 9232 6; 603 blz.; € 22,99.