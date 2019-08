Boekje open over Boris Johnson

Boris Johnson is in elk geval enkele maanden premier van Groot-Brittannië. Misschien is hij snel verdwenen. Maar mogelijk gaat hij een historische rol spelen, en is een boek op zijn plaats.

De journalist Patrick Bernhart heeft een nieuwe editie van zijn eerdere boekje ”Boris” uit 2017 uitgebracht onder de titel: ”Boris. Bestemming bereikt.” De veronderstelling hierachter is dat Johnsons hele leven erop gericht is om premier te worden. Het is de vraag of Johnson in zijn ambitie om het hoogste ambt te bereiken, werkelijk uniek is. Op een boek over veel premiers en presidenten zou kunnen staan: bestemming bereikt.

Bernhart beschrijft hoe Johnson als student veel investeerde in debatvaardigheden. Dat is altijd zijn grote kracht geweest. Geen wonder dat hij zijn hele leven is uitgeblonken als debater. Tegenstanders weten het: deze man is niet voor één gat te vangen.

Op de universiteit vocht hij er al voor om voorzitter van de studentenbond te worden. Later vocht hij (tegen het advies van zijn partij) voor het burgemeesterschap, en won. Hetzelfde geldt voor het brexitreferendum. Mocht hij als premier ten onder gaan, dat zal hij –anders dan Theresa May– dat doen in volle glorie als debater.

Een doorwrochte biografie van Johnson biedt Bernhart niet. Wel geeft hij zeer leesbaar een overzicht van diens leven. Een leven dat is samen te vatten in deze zin: het kind van gescheiden ouders dat een diepe behoefte heeft aardig te worden gevonden.

Boris. Bestemming bereikt, Patrick Bernhart; uitg. Prometheus; 280 blz.; € 17,99