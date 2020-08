Boekhandelaar Frits Hardeman ziet uit naar samenspel met vertegenwoordiger

Frits Hardeman (56) begon ruim 37 jaar geleden met zijn boekhandel in Ede. Hij was toen 18 jaar. „Als ik mijn gezondheid mag houden ben ik van plan nog een poos door te gaan”, vertelt hij. „Ik hoop dat er zich tegen die tijd een opvolger meldt die zich geroepen voelt om onze christelijke boekhandel voort te zetten.”

Geregeld krijgt Hardeman vertegenwoordigers van uitgeverijen over de vloer. In totaal zo’n 25 mensen. „De vertegenwoordiger is onze contactpersoon bij de uitgever. Alle aandachtspunten en klachten worden via hem gemeld en behandeld. Een vertegenwoordiger weet veel over de boeken die gaan verschijnen. Hij kan de boekhandelaar achtergrondinformatie geven.

Een goede vertegenwoordiger voelt aan wat de winkel die hij bezoekt, kan verkopen. Het is ook zijn belang dat de boeken het goed doen. Het heeft geen zin om een stapel boeken neer te leggen die toch niet worden verkocht. Het is een samenspel van de boekverkoper en de vertegenwoordiger om tot de juiste keuzes te komen. Ik zie altijd uit naar dit samenspel. Soms denk ik van een bepaald boek: dat koop ik maar niet in. Het gebeurt dan weleens dat de vertegenwoordiger adviseert om er juist een stapel van neer te leggen en dat het boek een groot succes wordt.”

Een klein aantal vertegenwoordigers komt van niet-christelijke uitgeverijen, zegt Hardeman. „Het gaat dan om algemene boeken. Meestal respecteren die vertegenwoordigers ons beleid. Soms adviseren ze zelfs om bepaalde boeken niet in te kopen vanwege de inhoud.”

De coronacrisis heeft ook voor de christelijke boekhandel gevolgen, merkt de Edese boekhandelaar. „Er waren dit voorjaar vrijwel geen aankopen rond belijdenis, doop en huwelijk. Ook Bijbelstudies werden niet meer gehouden. We merken nu wel dat dit weer op gang komt.”

Het is voor een christelijke boekhandel hard werken om het hoofd boven water te houden, zelfs in een plaats als Ede. „Onze webwinkel vraagt veel investering en veel werk. Maar zonder een goede webwinkel kun je in deze tijd niet meer bestaan. Wij bezorgen gratis in de plaats Ede. Daardoor proberen wij te stimuleren dat de klant niet bij ”de man met de bolle buik” koopt. Een goede service vinden we heel belangrijk. Toch is dat niet het enige. We hebben onze klanten nodig voor het voortbestaan van de christelijke boekhandel. We proberen het belang van het Bijbels verantwoorde boek onder de aandacht te brengen.”

Er blijft altijd vraag naar een christelijke boekhandel met een ruim assortiment en een goede service, denk Hardeman. „Het is toch heerlijk om in een boekhandel al die mooie boeken te bekijken en te voelen? Daar kan internet niet tegen op. Als je niet bekend bent met de Bijbel is het heel moeilijk om via internet een Bijbel te kopen. Dan is het advies van een boekhandelaar heel belangrijk.”

Vertegenwoordiger Kees den Hertog wil interessant zijn voor de klánt van de boekhandelaar