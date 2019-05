Boekenweek 2020 in teken van ”Rebellen en dwarsdenkers”

Het thema van de Boekenweek 2020 is ”Rebellen en dwarsdenkers”. Schrijver en columnist Özcan Akyol schrijft het bijbehorende Boekenweekessay.

Dat heeft de stichting CPNB dinsdag bekendgemaakt.

Volgens het CPNB is het thema ”maatschappelijk en relevant” en weerspiegelt het zich in het brede boekenaanbod. „Boeken zorgen er onder andere voor dat lezers minder vasthouden aan vooroordelen (bron: KVB Boekwerk, ”De impact van het boek”), het zijn de rebellen en dwarsdenkers van de literatuur die zo onze blik verruimen en ons voorstellingsvermogen vergroten.”

Akyol gaat aan de slag om „een scherp, prikkelend en tevens toegankelijk essay” te schrijven dat aansluit bij het thema van de Boekenweek.

Eerder werd bekendgemaakt dat Annejet van der Zijl het Boekenweekgeschenk zal schrijven. De 85e Boekenweek heeft plaats van zaterdag 7 t/m zondag 15 maart 2020.

Özcan Akyol: „Ik ben enorm vereerd dat ik het Boekenweekessay mag gaan schrijven. Een jongensdroom! Het thema van de Boekenweek 2020, ”Rebellen en dwarsdenkers”, is mij op het lijf geschreven. Ik wil een toegankelijk essay schrijven, dat interessant is voor een breed lezerspubliek, dus ook voor mensen die doorgaans niet zo gauw naar een boek zouden grijpen. Ik heb al veel ideeën voor dit essay en kijk ernaar uit om de wereld van de literatuur weer op te schudden!’

Eveline Aendekerk, directeur CPNB: „We hebben dwarse denkers en rebelse schrijvers nodig om taboes te doorbreken en vernieuwing te brengen. Özcan Akyol is zo’n persoonlijkheid, iemand die geen blad voor de mond neemt en ons daarmee dwingt om kritisch naar onszelf en de maatschappij te kijken. En bovendien is hij een zeer gepassioneerde ambassadeur van het boek voor lezers van alle generaties. Ik ben ontzettend benieuwd naar het essay dat ”Eus” voor de Boekenweek gaat schrijven en naar wat het boek allemaal teweeg zal brengen!”

Özcan Akyol

Özcan Akyol (1984) is schrijver en columnist. In 2012 verscheen zijn debuut ”Eus” bij Uitgeverij Prometheus. Het boek is een semi-autobiografische schelmenroman die veel ophef veroorzaakte vanwege het grove taalgebruik. Hij nam in zijn eerste televisieoptreden meteen stelling door af te rekenen met de klassieke migrantenliteratuur. Hij riep mensen van zijn generatie op om verhalen te vertellen over wat zich hier in Nederland afspeelt. ”Eus” werd meteen een bestseller: het boek wordt nog steeds herdrukt. In 2016 verscheen Akyols tweede roman, ”Turis” (Prometheus). Het boek, een portret van zijn dominante vader, betekende zijn definitieve literaire doorbraak in Nederland. Vorig jaar stelde Özcan Akyol de bloemlezing ”Pessimisme kun je leren!” samen, met gedichten van Lévi Weemoedt (Nijgh & Van Ditmar), het kwam op 1 in De Bestseller 60.

Naast romans schrijft Akyol columns voor onder andere AD en de regiotitels, VARAgids en Helden, waarin hij reageert op de actualiteiten. Akyol maakt ook documentaires en webseries voor onder andere NPO 2 en AD.nl en de regiosites. Hij schuift regelmatig aan bij actualiteitenprogramma’s en presenteert op NPO Radio1 het interviewprogramma Onze man in Deventer.