Boekentips Willy Wouters: roman Liesbeth Goedbloed, jeugdboek Alyssa Hollingsworth en levensverhaal Melissa Ohden

„Eer schept men water met een zeef dan wijsheid zonder boeken.” Gedreven door deze spreuk tip ik vanaf nu op deze plek elke maand drie recent verschenen boeken.

1 De schuld weegt zwaar in ”Broeder Ezel” van Liesbeth Goedbloed (uitg. Mozaïek, € 19,99). Dat blijkt al in de onheilspellende beginzin: „Jens ligt met uitgezwierd koperen haar in de sloot en als zus was zij er niet om hem op te vangen.” Hoofdpersoon Anna worstelt met haar broertjes dood en in haar sterk beschuldigende vader ziet ze de toornige God voor Wie ze niet kan verschijnen. Dit denkpatroon tekent haar leven. Als studente reist ze naar Italië, in Abrahams voetsporen. Naar een bergtop, met een gehuurde ezel als offerdier. Prachtige natuurbeschrijvingen en momenten van reflectie wisselen elkaar hier af. Net als droom en realiteit.

Goedbloed kan mooi poëtisch schrijven: „De tranen liepen over haar wangen van het lachen en het bleef maar komen uit de diepte van haar buik waar eigenlijk alleen verdriet woonde”, bijvoorbeeld. De veelvuldig voorkomende archaïsche Bijbelse taal en doembeelden staan soms de geloofwaardigheid in de weg. Het laatste hoofdstuk ontroert en aan het eind dringen vragen zich aan de lezer op. Stof tot denken in overvloed.

2 Graag ga ik het gevecht aan met het woord ontlezing. Ik zoek daarom naar geschikte boeken voor iedereen – boeken die je dat woord doen vergeten. Bij oudere kinderen en tieners is voorlezen een goed wapen in de strijd. Het boek ”Van niets naar iets” van Alyssa Hollingsworth (uit. Lemniscaat. € 14,95) leent zich ervoor. Sami is met zijn grootvader uit Afghanistan gevlucht. Het enige wat herinnert aan hun geboorteland is de rebab, een Afghaans snareninstrument. Als die gestolen wordt, lijkt het laatste houvast te verdwijnen. Kleinzoon Sami probeert een manier te verzinnen om het tij te keren, maar moet eerst leren wat echte vrienden zijn. Daarna moet hij zijn trauma’s uit het verleden zien te overwinnen. De schrijfster trekt je op een mooie manier in de wereld van de vluchteling en in die van westerse jongeren. Kunnen die beide werelden wel samengaan?

3 Schrijfster Melissa Ohden is gelukkig met haar adoptieouders totdat ze op haar 14e ontdekt dat ze een abortus heeft overleefd. Ohden vertelt haar eigen verhaal in ”Jij droeg me” (uitg. Ark Media, € 17,95). De schok dat haar dood gewenster was dan haar leven ontzet haar tot in haar binnenste. Heel boeiend is het om te lezen hoe na deze wetenschap haar uiterlijk en innerlijk zich splitsen; in dat van het ideale kind met de aangepaste buitenkant en dat van de wanhopig naar liefde zoekende puber. Door de twijfel aan haar bestaansrecht zet ze de zoektocht in naar haar familie. Ze hervindt haar kracht en zet zich in voor het ongeboren kind en hun moeders. Een moedig verhaal dat indruk maakt.

Boekhandelaar in Meliskerke