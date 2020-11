Boekentips van boekhandelaar Willy Wouters-Maljaars

Wat blijft het fijn om de dagelijkse coronacijfers te laten verbleken door het lezen van een boek. Ik herschik vakjes in m’n hoofd en vul ze met gedachten van anderen, die soms gedachten van mezelf worden.

1 De Franse beeldhouwster Camille Claudel werkte samen met de beroemde Auguste Rodin, maar werd door haar broer Paul in een gesticht gestopt. De vrouw van Charles Dickens overkwam bijna iets vergelijkbaars, door toedoen van haar man. Ze ontkwam aan opsluiting dankzij haar arts die weigerde haar krankzinnig te verklaren. Het past goed bij de schrijver Els Florijn om een stem te geven aan onbekende vrouwen wie eenzelfde lot trof. In ”De engelen van Elisabeth” (uitg. Mozaïek, € 21,99) gaat het over Elisabeth, die opgroeit in armoede en angst. Op een dag denkt ze een engel te zien en ze weet dat die er altijd zal zijn. Als ze door haar vader verbonden wordt aan een man, zet de grauwheid van haar bestaan zich voort. Ze baart twee zonen en twee dochters. De laatsten sterven als zuigeling. Haar lot wordt bezegeld – en ik word meegesleept in het verhaal. Kan ze vrij komen? Wat is er gebeurd met haar dochtertjes? Wat een goed boek, beter nog dan de voorgaande, omdat de schrijver het lijden én de kracht om te overleven zo scherp tekent.

2 Marjolein Hund is als kinderboekenillustrator bekend vanwege de prachtige illustraties in de kinderbijbel bij de HSV. Nu verschijnt haar boek ”Ruach, een ademtocht” (uitg. KokBoekencentrum, € 22,50). Kwetsbaar stelt de schrijver zich op als ze vertelt over haar zoektocht naar de zin van het leven. Wanneer haar man Gideon tot geloof komt, wordt ze onzeker en jaloers. Zijn geluk bezorgt haar angst. Door haar veeleisende werk én de gewelddadige dood van haar oom valt de bodem onder haar bestaan weg. Transparant vertelt ze hoe ze, na veel twijfels en angst, God vindt – en daardoor rust. De illustraties vullen de tekst wonderlijk mooi aan. Ik vind haar verhaal puur en innemend. Zó bijzonder dat God mensen zoekt en overal vindt en tot Zich roept.

3 Al eerder besprak ik in deze rubriek ”De keuze” van Edith Eger. Nu verschijnt van deze 93-jarige Joods-Amerikaanse vrouw ”Het geschenk” (uitg. Lev., € 18,99). De zin die me bijblijft vanuit dit boek is: „We weten niet waar we naar toe gaan en wat er gaat gebeuren, maar onthoud dit: niemand kan het diepste wat je in je hebt van je afnemen.” Nu nog geeft Eger mensen lessen hoe je in elke situatie, ook in deze tijd, kunt kiezen voor de rol van slachtoffer of van overlever. „De wereld kun je niet veranderen, je denkwijze wel”, schrijft ze. En: „Lijden is een onderdeel van het leven, maar niet het antwoord.” Je kunt denken: Aha, weer een nieuw zelfhulpboek. Het is meer dan dat.