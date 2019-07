Boekentips van boekhandelaar Willy Wouters

Ik zit rondom in de posters met de spreuk: ”Je vakantie begint met boeken”. Ze horen bij de campagne Zomerlezen. Ik blijf zoeken naar boeken die me ‘omblazen’.

1 De Britse Christy Lefteri werkte onder vluchtelingen en verwerkt alles wat in haar hoofd zit in ”De bijenhouder van Aleppo” (uitg. Mozaïek, € 20,99). Als symbool voor ”de vluchteling” neemt ze de zachtaardige Nuri die in Syrië een vredig leven leidt met zijn vrouw Afra en zoontje Sami. Neef Mustafa heeft hem het imkervak geleerd.

Als de vrede ophoudt met bestaan, verliezen Nuri en Afra alle gevoel van veiligheid, hun kind, hun huis en door alle trauma’s ook elkaar. Ze zijn overgeleverd aan de enge wereld van vluchtelingenkampen en smokkelaars om het vege lijf te redden.

Het woord ”gelukszoeker” besterft tijdens het lezen op mijn lippen. Is het dan een en al hopeloosheid? Nee, het boek laat zien hoe sterk liefde en overlevingsdrang zijn. De beschrijving van de relatie tussen Nuri en Afra is van een ongekende schoonheid en diepte. Zó mooi. De schrijfster heeft een prachtige, integere stijl. Een must voor iedere lezer.

2 In de winkel vraagt een onbekende man me of ik het boek van John Tollenaar wil verkopen, waarin hij zijn belevenissen als avond-, nacht- en weekendhoofd in ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen beschrijft. In ”Alles gegeven... 50 verhalen van een anw-hoofd uit het ziekenhuis” (uitg. Jena, € 16,99) beschrijft Tollenaar wonderlijke, droevige en humoristische voorvallen. Soms lach ik me tranen, soms schuren de scherpe randen. Ik zie de types die hij schetst voor me. Het is mooi om de hectiek in het ziekenhuis van de andere kant te bekijken.

Uitgave in eigen beheer is een mogelijkheid, je ontspringt de strenge selectie. Als ik redacteur was geweest, had ik her en der nog wat geschaafd aan de stijl. En aan de manier waarop Tollenaar de pijn naar een kerkgemeenschap toe beschrijft. De mooie intentie blijft echter overeind en het geheel levert een cultuurfoto op. Een mens is tot veel in staat. Van strijd rond de exacte sterfdatum, geldhonger, oneindig verdringen van trauma’s tot onverwachte zachtheid. Denkstof te over.

3 Reisdrift heb ik wel, maar zo’n wereldreis ga ik de Duitse Christopher Schacht niet nadoen. In zijn boek ”Met 50 euro de wereld rond” beschrijft hij de reis die hij als 19-jarige begon en die vier jaar duurde. Onvoorbereid en met slechts 50 euro op zak, maar hij houdt vol en bezoekt 45 landen. Hij maakt enge dingen mee: van gifslangen tot drugssmokkelaars en een uitbarstende vulkaan. Overal waar het kan werkt hij om weer verder te kunnen reizen. De reis levert hem mensenkennis, topografische kennis, stressbestendigheid en een vrouw op. Bijzonder boek van een waaghals die tijdens zijn reis God ontmoet.