Boekenbon Literatuurprijs 2020 naar Oek de Jong

De Boekenbon Literatuurprijs 2020 is voor Oek de Jong en zijn boek ”Zwarte schuur”. De prijs bedraagt 50.000 euro.

Behalve ”Zwarte schuur” waren ”Amen” van Marcel Möring, ”Gloria” van Koen Sels, ”Pastorale” van Stephan Enter en ”Waagstukken” van Charlotte Van den Broeck genomineerd voor de Boekenbon Literatuurprijs, die bedoeld is als bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie of non-fictie).

Voor de toekenning, door een onafhankelijke jury van recensenten en boekverkopers uit Nederland en Vlaanderen, is alleen gekeken naar boeken die verschenen zijn tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020. Het prijzengeld moet de winnaar in staat stellen ongestoord te werken aan een nieuw boek.

De jury koos ”Zwarte schuur” omdat het een boek is „dat beschouwd mag worden als een toonbeeld van de rijkdom en reikwijdte van de literaire roman” en „een roman die de lezer aan het werk zet en aanmoedigt tot interpretatie en discussie.”

„”Zwarte schuur” is een roman over de draagwijdte van schuld, maar ook over het trauma van een veronderstelde dader, van iemand die gestempeld door het leven gaat. Met zijn geconcentreerde, sterk psychologische aanpak heeft Oek de Jong een mens en een decor neergezet die de lezer moeiteloos opeisen en dwingt hem daarmee om na te denken over de dunne lijn tussen seksualiteit en agressie, mannelijke identiteit en de al dan niet genezende kracht van kunst”, stelde het college verder over het winnende boek vast.

De Boekenbon Literatuurprijs is de opvolger van de AKO Literatuurprijs en wordt sinds kort mogelijk gemaakt door de Nederlandse Boekenbon B.V. Met deze sponsoring is de prijs tot en met 2025 verzekerd.

Winnie Sorgdrager, de voorzitter van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs, is „erg blij met de samenwerking met de Boekenbon en daardoor met de boekverkopers van Nederland. Het gaat ons er allebei om zoveel mogelijk mensen te stimuleren tot het lezen van boeken. De verbinding met de Boekenbon voelt daarom voor ons heel natuurlijk.”

