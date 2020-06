Boeken in Boomhut- en Loser-reeks favoriet bij Kinderjury

Het boek ”De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen” van Andy Griffiths en Terry Denton en vertaald door Edward van de Vendel heeft dit jaar de Kinderjuryprijs in de categorie 6 tot 9 jaar gewonnen.

”Vet koel. Het leven van een Loser, 13” van Jeff Kinney en vertaald door Hanneke Majoor was het populairst bij kinderen in de categorie 10 tot 12 jaar.

Omdat er vanwege de coronacrisis geen evenementen zijn toegestaan, werden de winnaars online via Zoom bekendgemaakt vanuit Bibliotheek Utrecht.

De Kinderjury is de enige prijs voor kinderboeken die helemaal door kinderen zelf is bepaald. Duizenden kinderen brachten in mei hun stem uit.

Afgelopen jaar won ”De Gorgels en het geheim van de gletsjer” van Jochem Myjer de Kinderjury in de categorie 6-9 jaar. In de categorie 10-12 jaar won ”Dummie de mummie en de schat van Sohorro” van Tosca Menten.